В России усилился дефицит медицинских масок

Аптечные сети вынуждены покупать маски у любых организаций, имеющих документальное подтверждение их качества. Об этом «Фармвестнику» сказала коммерческий директор ПАО «Аптечная сеть 36,6» Евгения Ламина.

«В том числе мы осуществляем закупки через ГБУЗ «Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы», – рассказала она. По словам Ламиной, дефицит товара на рынке оказывает большое давление на аптечные сети. «К сожалению, не все поставщики ведут честную игру, мы видим множество спекулятивных ситуаций на рынке», – поясняет эксперт.

Перебои есть даже с антисептикам, сказал «ФВ» генеральный директор УК «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой. «Наблюдается уменьшение запасов лекарственных средств у дистрибьюторов, что говорит о скором скачке цен», – заметил он. Ситуация же с поставкой медицинских масок, по его словам, стала еще хуже.

На складах государственной сети «Губернские аптеки» (Красноярский край) есть маски на случай ЧС. В розничную сеть отправляются излишки от этого запаса и моментально раскупаются. «В субботу начался ажиотажный спрос на маски. Ситуация с первыми зараженными жителями Кемерова и Красноярска «подогрела» и без того возросший интерес. Все партии масок в аптечной сети раскупались за час-полтора», – сказал руководитель пресс-службы «Губернских аптек» Анатолий Патюков. Оптовая цена на медицинские маски в этом регионе с декабря 2019 года выросла с 2,5 до 7–9 руб., рекорд составил 29 руб. за маску у поставщиков.

В мэрии Новосибирска «ФВ» сообщили, что масок в «Муниципальной аптечной сети» нет. Никто из поставщиков региона не подтверждает возобновление поставок.

Сейчас маски невозможно заказать на интернет-сайтах. «ФВ» попытался приобрести товар на маркетплейсах «Беру», «Здравсити», Eapteka.ru и Ozon, но изделий нет в наличии. Сайт Аптека.ру не работал два дня, поэтому проверить наличие товара не удалось.

Сегмент дистрибуции также столкнулся с дефицитом масок, сказал «ФВ» генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский.

«Производственные компании не готовы обеспечить многократно возросшую потребность населения в данном товаре. Более того, ряд из них испытывают серьезные сложности с поставками компонентов для выпуска масок, которые ранее ввозились из Китая», – рассказал он.

По словам Погребинского, ЦВ «Протек» в меру своих возможностей регулярно обеспечивает розницу медицинскими масками, однако поставляемые партии распродаются в аптеках в рекордные сроки.

«Прогнозировать, когда ситуация изменится в лучшую сторону, пока не представляется возможным», – сказал он.

Генеральный директор «ФК Гранд Капитал» Денис Ременяко сообщил «ФВ», что компания сама приостанавливает закупки медицинских масок. «В связи возбуждением дела Красноярским УФАС России в отношении нашего филиала ООО «ФК Гранд Капитал Красноярск» по причине необоснованного завышения цен на медицинские маски при фактической отпускной цене 1 руб. 60 коп. компанией принято решение о приостановке закупки данного вида товара до тех пор, пока ситуация с закупочной ценой на рынке не нормализуется и она не опустится до величины 1 руб. 40 коп., которая не вызывает вопросов со стороны ФАС», — сказал он. По расчетам дистрибьютора это произойдет не ранее конца 2020 года.

«Отсутствие медицинских масок на наших складах связано с невозможностью в настоящее время найти закупочную цену ниже 30 рублей за единицу товара», — добавил Ременяко.

«ФВ» отправил запрос в Минпромторг России с просьбой прокомментировать ситуацию с производством в стране медицинских масок.

Оксана Баранова

Ольга Коберник

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik