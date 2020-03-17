IHerb остановил доставку в Россию более тысячи наименований продуктов

Американский маркетплейс IHerb предупредил российских покупателей об остановке доставки ряда продуктов в Россию с 20 марта. Будет заблокировано более одной тысячи позиций.

IHerb запустил процесс продуктового аудита. Он подразумевает снятие с продаж для России позиций, которые не пользуются спросом у покупателей и не соответствуют требованиям российского законодательства. «Их мы будем заменять позициями, которые имеют большие перспективы роста и соответствуют требованиям», – сказал «ФВ» глава российского представительства iHerb Илья Микин.

Сейчас пользователи американского магазина при оформлении заказа получают письмо, в котором сказано, что доставка отдельных товаров будет приостановлена с 20 марта в связи с ограничением ввоза товара в Россию.

«Мы уверяем вас, что это решение, с большой долей вероятности, является временной мерой», – говорится в сообщении.

Илья Микин пояснил, что скоро начнется процесс адекватной замены ряда заблокированных к покупке россиянами продуктов.

Оксана Баранова

pharmvestnik