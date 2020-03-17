Johnson & Johnson усомнилась в эффективности Prezista против коронавируса

Компании известно, что антиретровирусные препараты рассматривают как варианты лечения пациентов с COVID-19, сообщили в J&J. По заявлению компании, применение этих препаратов основано на неопубликованных данных клинических исследований с участием пациентов с тяжелым острым респираторным синдромом (SARS).

В J&J заявили, что в компании проводят скрининг противовирусных препаратов, включая Prezista, для определения их действия на коронавирус in vitro.

Татьяна Кублицкая

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