Johnson & Johnson усомнилась в эффективности Prezista против коронавируса

Компания Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»; J&J) заявила об отсутствии доказательств эффективности препарата Prezista (МНН дарунавир) против COVID-19, сообщает Reuters. Заявление сделано в ответ на сообщения о возможности препарата ингибировать новый коронавирус.
Компании известно, что антиретровирусные препараты рассматривают как варианты лечения пациентов с COVID-19, сообщили в J&J. По заявлению компании, применение этих препаратов основано на неопубликованных данных клинических исследований с участием пациентов с тяжелым острым респираторным синдромом (SARS).
В J&J заявили, что в компании проводят скрининг противовирусных препаратов, включая Prezista, для определения их действия на коронавирус in vitro.
Татьяна Кублицкая
pharmvestnik