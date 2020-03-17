Владимир Путин подписал Указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Указ Путина

Президент Владимир Путин подписал Указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, об этом он сообщил на совещании с правительством 17 марта. Глава государства потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта. Закон об онлайн-торговле медикаментами до сих пор не принят.

Подписание указа о дистанционной продаже безрецептурных лекарств Путин назвал важным для семей, находящихся на карантине.

Изначально рассмотрение законопроекта предполагалось 18 марта в Госдуме. Депутаты планировали рассмотреть во втором чтении проект федерального закона № 285949-7 «О внесении изменений в статью 151 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», который предусматривает розничную продажу безрецептурных лекарств дистанционным способом.

Законопроект о дистанционной торговле

Процесс принятия закона в Госдуме занял бы не менее недели, рассказал «ФВ» член Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. По его мнению, оперативное подписание указа соответствует интересам граждан и необходимо в нынешней ситуации, но нужно рассмотреть и сам закон, поскольку он имеет большую силу. «Закон более детальный, и в нем были спорные моменты, которые необходимо обсудить», — добавил Тумусов.

Указ подписан, но механизм его действия станет ясен после разработки документов, пояснила «ФВ» исполнительный директор «Аптечной гильдии» и «НФП» Елена Неволина. Среди них: специальное разрешение Росздравнадзора и порядок дистанционной продажи. «Я думаю, что Минздрав в срочном порядке готовит правила, которые утвердят постановлением правительства. Но сначала эти правила должны пройти антикоррупционную экспертизу и общественное обсуждение», — заявила Неволина.

По мнению эксперта, в скором времени новые правила увидят свет и ответят на вопросы о том, кто и при каких условиях допускается до дистанционной торговли безрецептурными препаратами.

Проект на рассмотрении в Думе предусматривает дистанционную розничную торговлю лекарственными препаратами, отпускаемыми без рецепта, аптечными организациями и ветеринарными аптечными организациями.

Члены комитета Госдумы по охране здоровья рассмотрели поправки ко второму чтению законопроекта о легализации дистанционной торговли, сообщил «ФВ» депутат Александр Петров. По его словам, 18 марта документ пройдет второе чтение в Думе в ходе пленарного заседания. На 19 марта запланировано третье чтение. «Мы пришли к полному консенсусу по вопросу разрешения доставки безрецептурных препаратов», — сказал депутат.

Петров добавил, что в законе пропишут порядок выдачи разрешения на дистанционную розничную торговлю лекарственными препаратами, требования к аптечным организациям, которые могут осуществлять такую торговлю.

«Будут постановления правительства. Отдельные проекты уже переданы нам на изучение», — сказал Петров.

Кроме того, закон разрешит дистанционную торговлю компаниям с фармлицензией на розничную торговлю лекарственными препаратами, пояснил Петров.

После принятия закона будет создана рабочая группа по поиску компромиссного решения по легализации дистанционной торговли рецептурных препаратов, добавил депутат.

Руслан Мавлиханов

Оксана Баранова

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