В США начались клинические исследования вакцины против коронавируса

Первый участник клинического исследования (КИ) вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 получил экспериментальную дозу в понедельник, 16 марта, сообщает агентство Associated Press со ссылкой анонимный правительственный источник.

Исследование финансируется Институтами здравоохранения США (NIH). Оно проводится в научно-исследовательском институте Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в Сиэтле.

По словам источника, для вывода любой потенциальной вакцины на рынок потребуется от года до полутора лет.

В исследовании примут участие 45 молодых здоровых волонтеров, которым будут вводиться различные дозы вакцины, разработанной NIH совместно с компанией Moderna Inc. («Модерна Инк.»). Участники ничем не рискуют, поскольку вакцина не содержит вируса. Целью исследования является выявление побочных эффектов, после чего будут проводиться более масштабные КИ.

Исследователи во многих странах работают над созданием вакцины против COVID-19, применяя различные технологии.

Компания Inovio Pharmaceuticals («Иновио Фармасьютикалз») планирует начать КИ в США в апреле в Университете Пенсильвании, а также в исследовательском центре Канзас Сити (штат Миссури). Затем исследование продолжится в Китае и Южной Корее.

Одобренных препаратов и вакцин для лечения COVID-19 не существует.

Илья Дугин

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