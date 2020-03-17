Южная Корея не будет использовать favipiravir для лечения коронавирусной инфекции

Министерство здравоохранения Южной Кореи заявило, что в стране не будут использовать противогриппозный препарат favipiravir для лечения коронавирусной инфекции, сообщает Yonhap. Эффективность препарата сомнительна, а его потенциальные побочные эффекты вызывают обеспокоенность.

Противовирусный препарат favipiravir, разработанный японской компанией Fujifilm Holdings Corp. («Фуджифилм Холдингз Корп.»), рассматривается как один из потенциальных кандидатов в процессе поиска эффективного препарата для лечения инфекции COVID-19.

В Управлении по контролю качества продуктов питания и лекарственных средств Южной Кореи сообщили о решении не импортировать favipiravir. Это решение было принято после того, как группа экспертов по инфекционным заболеваниям пришла к выводу о недостаточности данных клинических исследований по эффективности препарата.

Ранее правительство Южной Кореи разрешило применение противовирусного препарата remdesivir компании Gilead Sciences Inc. («Гилеад Сайенсиз Инк.») в рамках клинического исследования у пациентов с инфекцией COVID-19.

Минздрав Южной Кореи также разрешил применение противовирусного препарата Фактор супрессии вируса (VSF) для лечения пациентов с COVID-19. Это сделано по запросу больницы при Национальном университете Сеула. VSF разработан небольшой южнокорейской компанией ImmuneMed («ИммьюнМед»). Пациенты с диагнозом COVID-19 получают HzVSFv13 – инъекционную форму VSF.

Татьяна Кублицкая

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