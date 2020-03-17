«Планета здоровья» отказалась от маркетингового бонуса в пользу «Аптеки.ру»

Со второго квартала 2020 года аптечная сеть «Планета здоровья» отказывается от получения маркетингового бонуса по отгрузкам товара через Аптеку ру. Эту информацию «ФВ» подтвердил директор по развитию «Катрен» Анатолий Тенцер.

Генеральный директор ООО «Аптека Сервис Плюс» Валентин Марухин в своем письме сообщил, что начиная со второго квартала 2020 года на все отгрузки товара через «Аптеку.ру» в аптеки «Планета» здоровья» не будет начисляться маркетинговый бонус. Копия письма есть у «ФВ».

Учредителем ООО «Аптека Сервис Плюс» является Александр Броварец, он же основной владелец «Планеты здоровья».

«Просим данный бонус направлять в пользу «Аптеки.ру», – сказано в письме. Кроме того, там указано, что информацию по отгрузкам «Аптека.ру» в аптеки «Планета здоровья» в адрес поставщиков на ежемесячной основе будет предоставлять компания АО НПК «Катрен» для проведения необходимых расчетов.

«Планета здоровья», по экспертной оценке RNC Pharma, занимает шестое место в рейтинге аптечных сетей по итогам 2019 года. На 1 января 2020 года сеть объединяет 1723 точки и занимает 2,9% (в рублях) доли рынка.

Анатолий Тенцер рассказал «ФВ», что причина данного решения – конфликт интересов: кто должен получать маркетинговые бонусы за продажи «Аптека.ру» – дистрибьютор «Катрен» или аптека, которая продает заказ.

«Мы с «Планетой здоровья» пришли к совместному пониманию, что бонус должен получать «Катрен», как сторона, непосредственно реализующая маркетинг в этой цепочке. Мы считаем, что «Планета здоровья» подает рынку правильный пример», – сказал он.

Оксана Баранова

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