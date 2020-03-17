Сотрудники аптек негативно оценили маркетинговые акции

Позитивно оценили акции абсолютное меньшинство опрошенных: только 24% специалистов, участвующих в опросе интернет-аудитории провизоров и фармацевтов, проведенном аналитической компанией RNC Pharma и социальной сетью для врачей «Доктор на работе».

При этом только 6% опрошенных готовы безоговорочно признать пользу маркетинговых акций, а 18% соглашаются с оговоркой: «если не приходится рекомендовать абсолютно бесполезную продукцию».

Крайне негативно настроены против маркетинговых акций тоже 18% респондентов: они заявляют, что, несмотря на проходящие в сети акции, рекомендуют «только то, что считают оправданным в конкретной ситуации». Чаще всего провизоры и фармацевты оценивают маркетинговые акции негативно, покольку это отвлекает от основной работы и заставляет навязывать потребителю то, что ему не требуется, так ответили 32% респондентов. Еще 22% сотрудников аптек относятся к акциям как к неизбежному злу, т.к. от них зависит их доход.

Для всех вариантов ответов не было значимой разницы между работниками первого стола и заведующими аптек: общий негативный фон характерен для всех сотрудников. А вот в отношении возрастных групп фиксируются четкие отличия. Так, среди сотрудников аптек в возрасте от 46 до 60 лет общее количество положительных оценок маркетинговых акций достигает 30%, тогда как в возрастной группе 25-45 лет такой позиции придерживаются 18% респондентов.

В опросе участвовали специалисты из 70 городов России, всего 244 респондента (из них 74 — Москва, 20 — Санкт-Петербург, 150 — остальные города России).

Выборка распределена между городами-миллионниками, городами с населением 500+, городами с населением 300+ и др.

pharmvestnik