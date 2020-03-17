Сенатор обвинил фармотрасль в намерении нажиться на коронавирусе

Сенатор Берни Сандерс обвинил руководителей фармацевтических компаний в извлечении прибыли на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2, сообщает Washington Examiner.

По его словам, США – единственная страна в мире, не гарантирующая должный уровень здравоохранения для своих граждан.

В ходе дебатов в Демократической партии он заявил, что страна не готова к пандемии, несмотря на огромные затраты.

Он выразил возмущение тем, что пациенты не могут позволить себе необходимые им препараты, потому что фармотраслью руководит «банда мошенников». И даже в разгар пандемии производители лекарств и вакцин думают только о наживе.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 17 марта в США диагноз COVID-19 подтвержден у 4,6 тыс. человек, умерли 85 человек.

Илья Дугин

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