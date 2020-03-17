AlphaRM : «Ингавирин» лидирует среди противовирусных препаратов по продажам в 2020 году

Согласно данным еженедельного мониторинга розничных продаж лекарств (ОФД) аналитической компании AlphaRM, продажи противовирусных препаратов (исключая препараты для лечения ВИЧ) за первые 10 недель 2020 года составили 6,4 млрд руб. (-1% к аналогичному периоду 2019 года) и 17,2 млн упаковок (-7% к аналогичному периоду 2019 года).
Пик аптечных продаж пришелся на 6-ю неделю года (3–9 февраля), составив 2,31 млрд руб., или 0,85 млн упаковок.
Наибольший объем продаж за этот период пришелся на препарат «Ингавирин» от компании «Валента Фармацевтика». Его доля составила 22,3%. Вторую строчку с долей 12,9% занимает препарат «Кагоцел» от «Ниармедик». Замыкает тройку лидеров «Арбидол» от «Отисифарм» (10,4%).
Среди фармпроизводителей по розничной реализации противовирусных препаратов лидирует корпорация «Валента Фармацевтика» (23,3%). На втором месте – «Отисифарм» (19,4%), на третьем – «Ниармедик» ( 12,9%).