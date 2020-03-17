Депутаты обсудят право правительства замораживать цены на лекарства

Госдума на пленарном заседании 17 марта рассмотрит законопроект, направленный на право правительства устанавливать предельно возможную цену на лекарства и медицинские изделия при угрозе распространения инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Документ, внесенный группой депутатов фракции «Единая Россия» во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, планируется рассмотреть в первом чтении. Документ наделяет правительство правом зафиксировать предельно возможные розничные цены на лекарства, которые не входят в список жизненно необходимых. Таким правом правительство cможет воспользоваться в случае чрезвычайной ситуации, угрозы широкого распространения заболевания или если стоимость препаратов в течение 30 дней необоснованно выросла сразу в нескольких регионах более чем на 30%.

Правительство будет вправе устанавливать предельно допустимые цены на лекарства на срок не более 90 дней.

Ранее первый заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что из-за «напряженной обстановки, которая происходит в стране и в мире», депутаты решили ускорить рассмотрение законопроекта, чтобы принять его во всех трех чтениях уже на этой неделе, с целью защитить граждан «в условиях разворачивающейся в мире пандемии коронавируса».

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