В топ-3 поставщиков бюджетного рынка произошли изменения

По итогам 2019 года в топ-3 поставщиков фармрынка по объему бюджетных продаж вошел дистрибьютор «Ирвин 2», ранее занимавший 4-ю строчку рейтинга. Первое и второе места заняли «Р-Фарм» и «Фармстандарт» соответственно. Такие данные приводит аналитическое агентство IQVIA.

В 2019 году фармдистрибьютор увеличил выручку на 31% по сравнению с 2018 годом. Рост, значительно опережающий среднерыночные показатели, стал возможен за счет совокупности факторов: увеличения количества выигранных аукционов, экспансии в регионы и роста продаж в сегменте медицинского оборудования. Ранее компания сообщала об открытии четырех дополнительных офисов – в Саратове, Нижнем Новгороде, Иркутске и Новосибирске.

«Мы продолжим реализацию стратегии, которая нам позволила войти в тройку поставщиков на бюджетном рынке в 2019 году, и будем наращивать региональные продажи. В текущем году компания открыла еще два офиса – в Уфе и Хабаровске. Наша цель – дотянуться до каждого региона», – заявил генеральный директор «Ирвин 2» Михаил Степанов.

В общем рейтинге IQVIA, включающем коммерческие и бюджетные продажи, «Ирвин 2» в 2019 году занимает первое место среди региональных дистрибьюторов по валовому обороту

Источник: Ирвин 2

pharmvestnik