Мишустин представил Путину телемедицинское приложение DocDoc

Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин 17 марта посетили Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) в Москве, стране и за рубежом. Рассказывая о работе ИЦК, Мишустин среди прочего представил главе государства телемедицинское приложение Сбербанка – DocDoc. По словам премьера, в целях профилактики COVID-19 с 23 марта сервис станет для пользователей бесплатным.

«Договорились со Сбербанком, что с понедельника смогут все желающие бесплатно скачать приложение DocDoc, которое позволит, в том числе пожилым людям в первую очередь, бесплатно воспользоваться консультацией врача. Причем Сбербанк оплатит эти консультации, и доктора будут общаться, говорить. Это терапевты, профессионалы, которые будут доступны», – сообщил премьер Владимиру Путину.

Сбербанк приобрел 80% акций появившегося в 2012 году российского онлайн-сервиса DocDoc для поиска и записи на прием к врачам в мае 2017 года, сумма сделки тогда не раскрывалась. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка ООО «ДокДок» в 2018 году составила более 457 млн рублей, чистый убыток – 63,1 млн рублей.

В октябре 2019 года DocDoc внедрил возможность авторизации пользователя на своем сайте с помощью его аккаунта на портале госуслуг и с использованием единой системы идентификации и аутентификации. Для этого сервису пришлось получить медицинскую лицензию. Подробнее о рынке телемедицинских сервисов – в материале Vademecum.

По данным на 17 марта, в России подтверждено 114 случаев заболевания коронавирусом. Количество инфицированных в мире более 187,4 тысячи человек, всего умерло около 7,5 тысячи человек, смогли излечиться более 80,9 тысячи инфицированных.