«Дочка» «Фармстандарта» получила права на 35 препарата «Нативы»

Регистрационные удостоверения на 35 препаратов, ранее производимых «Нативой», в феврале 2020 года были переоформлены на ООО «Фармкомпания», на 100% принадлежащее АО «Фармстандарт». На российском рынке, по данным DSM Group, в 2019 году обращались 15 препаратов из переуступленной номенклатуры, «Натива» выручила от их продажи 3,6 млрд рублей. Регистрационные удостоверения на 35 препаратов, ранее производимых «Нативой», в феврале 2020 года были переоформлены на ООО «Фармкомпания», на 100% принадлежащее АО «Фармстандарт». На российском рынке, по данным DSM Group, в 2019 году обращались 15 препаратов из переуступленной номенклатуры, «Натива» выручила от их продажи 3,6 млрд рублей.

Права на пульмонологический портфель «Нативы», представленный препаратами сальбутамола, фенотерола, салметерола+флутиказона, тиотропия бромида, фенотерола, беклометазона перешли к «Фармастандарту» еще в апреле 2019 года вместе с товарными знаками «Натив», «Nativa» и «Аэронатив».

В феврале 2020 года были переоформлены регудостоверения на лекарства еще 29 наименований, в том числе онкологические препараты золедроновой кислоты, меркаптопурина, гидроксикарбамида, капецитабина, бусульфана и мелфалана, а также препараты для лечения эндокринных заболеваний и гормонзависимых опухолей – октреотид, бусерелин, гозерелин и ряд других.

Российский рынок 35 отчуждаемых МНН, по данным DSM Group, в 2019 году составил 26 млрд рублей (розничные продажи и госзакупки), из них 3,6 млрд продаж пришлись на 15 препаратов «Нативы».

РУ на продукты, ставшие предметом исков об интеллектуальных правах – дазатиниб, гефитиниб, нилотиниб, сорафениб, сунитиниб и левосимендан, – согласно госреестру, по-прежнему принадлежат «Нативе». Всего компания сохранила за собой регудостоверения на 22 препарата. В «Нативе» Vademecum передачу прав не прокомментировали, в «Фармстандарте» на запрос о деталях переоформления РУ не ответили.

ООО «Фармкомпания» было учреждено совладелицей «Нативы» Ириной Никифоровой и Кириллом Головановым в феврале 2019 года. В марте 2019 года 50% компании перешли другому совладельцу «Нативы» Михаилу Могутову. В декабре того же года владельцем 100% «Фармкомпании» стал «Фармстандарт».

«Натива» – российская фармкомпания, основанная Олегом Михайловым. Доля мальтийской Everom Investments Limited в «Нативе», после продажи Михайловым своей доли в 2017 году составила 66,75%. Ирине Никифоровой в компании «Натива» принадлежит 16,75%, Михаилу Могутову – 16,5%. Выручка компании за 2018 год, по данным СПАРК-Интерфакс» составила 9,9 млрд рублей, чистая прибыль 79,2 млн рублей.

«Фармстандарт» – один из крупнейших российских производителей и дистрибьюторов лекарств. Основным бенефициаром компании является Виктор Харитонин. Выручка АО «Фармстандарт» в 2018 году составила 57,2 млрд рублей, чистая прибыль – 45,5 млрд рублей.

Фото: nativa.pro

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