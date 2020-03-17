ЕЭК обнулит пошлины на ряд медизделий для борьбы с COVID-2019

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение обнулить или снизить пошлины на ряд медизделий, которые используются для профилактики и борьбы с распространением COVID-19. По словам председателя коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича, в ближайшее время эксперты стран-участниц согласуют конкретный перечень медизделий, которые подпадут под льготное регулирование.

Правительство РФ 17 марта сообщило о введении налоговых льгот для социально значимых товаров, в число которых могут войти и медизделия. «Уже принято решение об обнулении импортных пошлин и расширении практики использования таможней «зеленого коридора» по отдельным видам социально значимых товаров», – говорится в сообщении кабинета министров, посвященном предотвращению распространения COVID-19.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 16 марта пообещал поддержать производителей тест-систем для диагностики коронавируса, обеспечив их необходимыми материалами. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, в России ежедневно производится около 100 тысяч наборов реагентов для тестирования, в настоящий момент произведено 710 тысяч систем, в регионы поставлено 427 тысяч тест-систем.

По состоянию на 17 марта заражение COVID-2019 в мире зарегистрировано у 181,5 тысячи человек, выздоровели около 78 тысяч человек, зафиксировано 7,1 тысячи случаев заболевания с летальным исходом. В России известно о 93 случаях заболевания, 8 пациентов излечились. Подробнее – в мониторинге Vademecum.