«ФОРТ» в 5 раз увеличит объем выпуска четырехвалентной вакцины против гриппа ЕЭК обнулит пошлины на ряд медизделий для борьбы с COVID-2019 » «Сандоз» обязуется поддерживать стабильные цены на ряд основных лекарственных средств Компания «Сандоз», мировой лидер в области разработки и производства воспроизведенных лекарственных средств и биоаналогов, а также крупнейший в мире поставщик генерических антибиотиков, принимает на себя публичное обязательство обеспечить стабильные цены на ряд основных лекарственных средств, реализуемых компанией, что может помочь в лечении пациентов, инфицированных коронавирусом, на фоне растущей обеспокоенности по поводу потенциального влияния вспышки коронавируса на глобальные цепочки поставок. Ричард Сэйнор (Richard Saynor), генеральный директор «Сандоз», сообщил следующее: «Я очень обеспокоен тем, что цены на основные лекарственные средства, такие как обезболивающие и антибиотики, заметно растут в результате ужесточения ситуации с поставками активных фармацевтических ингредиентов из Китая. Несмотря на то, что я по-прежнему считаю, что нам нужен скоординированный и долгосрочный подход для решения комплексных и взаимосвязанных вопросов ценообразования, поставок и качества, я также твердо убежден, что именно сейчас на компаниях, чей бизнес связан с дженериками, лежит особая ответственность за то, чтобы пациенты смогли получить нужные им лекарства. Именно поэтому – немедленно вводя в силу данное решение, несмотря на текущую неопределенность в отношении того, как будет развиваться ситуация с поставками – «Сандоз» берет на себя обязательство по поддержанию стабильных цен на ряд основных лекарственных средств, которые компания реализует на коммерческих условиях. Указанные лекарства могут использоваться при лечении пациентов, инфицированных коронавирусом: в частности, противовирусные препараты могут применяться для снижения воздействия коронавирусной инфекции, и антибиотики – для борьбы с пневмонией». gmpnews