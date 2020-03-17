«ФОРТ» в 5 раз увеличит объем выпуска четырехвалентной вакцины против гриппа

Завершился первый этап модернизации производства вакцин против гриппа на заводе «ФОРТ», входящем в Marathon Group и «Нацимбио» ГК «Ростех». Благодаря этому, к осенней прививочной кампании предприятие сможет увеличить выпуск новейшей четырехвалентной вакцины «Ультрикс Квадри» с 5,5 до 30 миллионов доз. А к 2021 году объем ежегодного производства планируется довести до 50 млн доз.

Первый из двух этапов проекта по модернизации завода «ФОРТ» включал установку новой линии по выпуску субстанций. Следующим шагом станет запуск новой упаковочной линии, намеченный на июнь. В ближайшие два года это позволит нарастить мощности по производству гемагглютинина – основного компонента вакцин от гриппа – в 2,5 раза.

«За последние несколько лет завод «ФОРТ» сделал серьезный рывок в своем развитии. Инвестиции в расширение производства позволяют не только обеспечить российское население передовыми вакцинами от гриппа «Ультрикс Квадри», но и открывают возможности экспорта продукции завода «ФОРТ» на мировые рынки», – говорит Председатель правления Marathon Group Сергей Захаров.

«ФОРТ» (входит Marathon Group и «Нацимбио» Госкорпорации «Ростех») — научно-производственный комплекс, расположенный в Рязанской области, был открыт в апреле 2014 г. Полностью соответствует требованиям международного стандарта GMP. «ФОРТ» занимается разработкой, производством и продвижением биологических лекарственных препаратов для профилактики инфекционных заболеваний.

gmpnews