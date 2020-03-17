Производитель ветпрепаратов «Белкаролин» намерен к 2025 году запустить новый завод

Витебское ООО «Белкаролин» планирует запустить новый фармацевтический завод, соответствующий международному стандарту GMP. Он позволит нарастить основные производственные показатели в 4 раза, об этом сообщила директор компании Татьяна Ващенкова.

По информации БЕЛТА, проект реализуется в свободной экономической зоне «Витебск», резидентом которой предприятие стало в 2017 году.

На заводе будут внедрены передовые технические и технологические решения. Наряду с традиционными ветпрепаратами, они расширят производство оригинальных лекарственных средств для лечения животных под общим названием «Зеленая линия». Линейка разработана совместно с учеными Витебской государственной академии ветеринарной медицины и включает ветеринарные лекарственные средства без антибиотиков на основе натурального природного сырья. Инновационные препараты идеально вписываются в схему ведения органического животноводства, пояснила директор предприятия.

“Чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо предлагать рынку новые оригинальные продукты, создавать препараты с максимальным терапевтическим эффектом. Научный потенциал для этого у нас есть, плюс появится возможность на новом производстве расширить реализацию этого приоритетного направления”, — отметила Татьяна Ващенкова.

Строительство завода ведется в три этапа. В 2020 году планируют ввести в эксплуатацию административно-бытовой корпус, где также разместится производственная лаборатория и складской комплекс. В 2021 году на новую площадку предполагают перенести производство нестерильных лекарственных средств. Третий пусковой комплекс подразумевает организацию стерильного производства. Это наиболее дорогостоящая часть проекта, которую планируют завершить к 2025 году. На предприятии будет создано не менее 80 рабочих мест.

Реализация проекта позволит витебской компании расширить экспортный потенциал. Удельный вес экспорта в общем объеме производства ООО «Белкаролин» составляет 72%. Продукция предприятия представлена преимущественно в России, где создана развитая сеть дистрибьюторов, и Казахстане. В 2019 году ООО «Белкаролин» вывело продукцию на рынок Узбекистана, сейчас ведет регистрацию ветпрепаратов в Азербайджане. В планах на 2020 год — освоение украинского рынка. С запуском нового завода «Белкаролин» активизирует продвижение препаратов и в Беларуси.

gmpnews