Применяя вейверы, «большая фарма» может ускорить сроки рассмотрения сделок

Добровольные отказы компаний от конфиденциальности при рассмотрении сделок антимонопольными органами — становятся важным механизмом международного сотрудничества.

13 марта 2020 года в НИУ Высшая школа экономики (ВШЭ) состоялось 9-е заседание Рабочей группы БРИКС на тему «Подходы конкурентных ведомств к глобальной экономической концентрации: как совместно реагировать на вызовы усиливающейся глобальной олигополии в сфере фармацевтики. Организаторами мероприятия выступили: ФАС России, ВШЭ и Международный центр конкурентного права и политики БРИКС (далее – антимонопольный центр БРИКС).

«За последние годы в фармацевтической индустрии было совершено большое количество сделок по слиянию фармкомпаний разного уровня и масштаба, сумма выручки которых исчисляется десятками млрд долларов. В 2020 году планируется еще несколько крупных соглашений. Подобная активизация фармгигантов требует тщательного государственного регулирования и контроля сделок, с целью оценки их последствий как для экономики в целом, так и для потребителей в частности», — отметил заместитель руководителя ФАС России Павел Заборщиков.

Для рассмотрения глобальных сделок экономической концентрации ФАС России руководствуется договорной базой о сотрудничестве, которая насчитывает более полусотни различных документов.

«В то время, когда рынки становятся глобальными, необходимо, чтобы международное сотрудничество тоже было глобальным и в части рассмотрения сделок. Это обеспечит практически одновременное вынесение решений, недопущение информационной асимметрии и противоречивых предписаний, эффективное использование ресурсов и сокращение сроков рассмотрения сделки», — подчеркнула начальник Управления международного экономического сотрудничества ФАС России Леся Давыдова.

Большое значение при сотрудничестве конкурентных ведомств при рассмотрении глобальных сделок экономического сотрудничества играют вейверы – механизм добровольного отказа компаний от конфиденциальности информации и документов, предоставляемых в антимонопольные органы.

«Хозяйствующие субъекты, участвующие в сделках, дают разрешение на обмен конфиденциальной информацией, четко определяя тот объем данных, которыми антимонопольные органами могут обмениваться. Компании сами заинтересованы в предоставлении этого права на взаимодействие, потому что сокращаются сроки рассмотрения сделки и исключаются дублирующие запросы от антимонопольных ведомств», — добавила Леся Давыдова.

По мнению заместителя начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежды Шаравской, глобальные сделки должны рассматриваться конкурентными органами в тесном сотрудничестве, что позволит выработать единый подход к принятию решений, избежать противоречий, а также повысить контроль за исполнением предписаний, которые выдаются отдельными странами.

«На рынке лекарственных средств прослеживается четкий тренд на снижение качества инновационной активности крупных фармкомпаний. Они все больше поглощают независимые проекты и часто делают это не для коммерциализации разработок, а для «убийства» конкурентов — т.н. killer acquisitions — сохранения собственной рентной модели бизнеса и блокирования выхода на рынок прорывных решений. При этом на собственные исследования приходится всего 10 – 20 % инноваций «большой фармы», в остальном они используют разработки государственных научных институтов и небольших динамичных компаний. Для того, чтобы с одной стороны не лишить научные центры возможности продавать свои решения «большой фарме», но при этом не допустить зачистки рынка со стороны доминирующих игроков путем скупки и консервации потенциальных конкурентных прорывных решений, необходимо существенное изменение подходов антимонопольных ведомств к оценке экономической концентрации. Институт контроля экономической концентрации в условиях быстрых технологических изменений становится особенно важным: наиболее прогрессивные ведомства все больше фокусируются не на изолированном товарном рынке, а на инновационном развитии отрасли в целом и соответственно применяют меры антимонопольного реагирования, позволяющие не допустить уничтожения потенциальной конкуренции и блокирования развития альтернативных технологий, конкурирующих с бизнесом «большой фармы»», — отметил директор Института права и развития ВШЭ-Сколково, директор Антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов.

В обсуждении также приняли участие директор департамента антимонопольного регулирования Евразийской Экономической Комиссии Алексей Сушкевич и эксперты конкурентных ведомств Италии, ЮАР, Бразилии, Индии, Швеции. Часть коллег присоединилась к мероприятию по средствам онлайн-связи.

gmpnews