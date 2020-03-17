В Госдуму внесён законопроект о регулировании деятельности аптечных сетей

В Госдуму внесён законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в части организации розничной торговли лекарственными препаратами. Документ опубликован на портале sozd.duma.gov.ru.

Авторами инициативы выступили лидер «Справедливой России» Сергей Миронов совместно с коллегами по фракции. Депутаты считают, что принятие документа будет способствовать стабилизации цен на лекарственном рынке и поддержит отечественные фармацевтические предприятия. Миронов сообщил, что в конце прошлого года в ходе встречи с президентом рассказал ему о подготовке этой законодательной инициативы и встретил поддержку главы государства.

Авторы пояснили, что сейчас производители вынуждены выплачивать от 10 до 30% стоимости поставленных в аптеки лекарственных средств в качестве дополнительного вознаграждения аптечным сетям за продвижение своей продукции.

Это одна из причин удорожания лекарств, дефицита высококачественных и эффективных препаратов, — заявил Сергей Миронов. — Ведь у отечественных производителей остается меньше ресурсов для новых фармацевтических разработок и клинических исследований.

По его оценке, это, помимо прочего, создает конкурентные преимущества для зарубежных фармацевтических компаний, которые располагают большими финансовыми возможностями для поддержки своей продукции. Депутаты предлагают снизить долю вознаграждения аптечным сетям до пяти процентов от цены приобретенных лекарственных препаратов.

Речь о вознаграждении в связи с приобретением лекарственных препаратов и платы за оказание услуг по их продвижению, иных подобных услуг, уточняется в пояснительной записке.

Кроме того, согласно проекту, выплата вознаграждения аптечным сетям в связи с покупкой ими медикаментов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, ежегодно утверждаемого правительством Российской Федерации, запрещается.

Сегодня, в условиях мировой эпидемии, вопрос доступности лекарств стоит как никогда остро, — подчеркнул глава думских «справороссов». — Надо срочно освободить производителей фармацевтической продукции от чрезмерной дани аптекам. Пусть лучше эти средства идут на новые действенные и доступные лекарства.

gmpnews