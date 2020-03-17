В Польше одобрили лекарственное средство для поддерживающей терапии при COVID-19

13 марта 2020 года Управление по регистрации лекарственных средств, медицинских изделий и биологических продуктов Польши (Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) вынесло положительное решение в отношении внесения изменения в разрешение на продажу лекарственного средства ARECHIN (chloroquini hosphas, хлорохина фосфат) ​​в таблетках по 250 мг, заключающееся в добавлении нового терапевтического показания: «Поддерживающее лечение при коронавирусных инфекциях типа бета, таких как SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2» в соответствующих дозировках.

Разрешение основано на анализе данных ранее опубликованных клинических данных.

Продукт производится на производственных площадках Adamed Pharma в Польше и будет доступен для пациентов, которым требуется лечение данным продуктом.

Польская фармацевтическая компания Adamed Pharma, будучи социально ответственной компанией, обеспечила инвентаризацию продукции для нужд Министерства здравоохранения и Агентства материальных резервов Польши. Препарат будет отпускаться пациентам в соответствии с указаниями министра здравоохранения.

gmpnews