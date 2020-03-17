Фармпроизводителям России окажут дополнительные меры поддержки

Правительство России приняло решение о поддержке производства лекарств, медицинского оборудования и социально значимых товаров. Об этом сообщается в документе «О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития», размещенном на сайтах Правительства РФ и Центрального Банка 17 марта.

Так, ЦБ смягчил требования к кредитным организациям, чтобы дать возможность по кредитованию производства лекарств и медицинского оборудования. Кроме того, в сообщении говорится о готовности Правительства ежедневно оценивать ситуацию и при необходимости оказать дополнительные меры поддержки для обеспечения достаточного количества социально значимых товаров.

Принято решение об обнулении импортных пошлин и расширенном использовании таможней «зеленого коридора» по отдельным видам продукции.

Также будет принято решение о выплатах денег по больничным россиянам, оказавшимся на карантине в связи с пандемией коронавируса. При этом в документе отмечается, что государство выполнит ранее взятые на себя обязательства по поддержке семей с детьми от трех до семи лет.

ИСТОЧНИК: ТАСС

gmpnews