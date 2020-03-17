Предприятия Узбекистана производят более 500 тысяч медицинских масок в день

В целях покрытия увеличивающегося спроса со стороны населения Узбекистана на медицинские маски в период эпидемического подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, а также в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции и соблюдения правил личной гигиены, в период январь – март 2020 года, десятки частных предприятий текстильной и фармацевтической промышленности Узбекистана наладили и расширили производство медицинских масок трех основных типов:

«оригинальные одноразовые 3-х слойные медицинские маски» проклеенные на специальных машинах из нетканых синтетических материалов (спанбонд), содержащие фильтрующий слой и двух внешних слоев;

«одноразовые 3-х слойные медицинские маски из спанбонда», прошитые на швейном оборудовании. На сегодня налажено производство со стороны швейных предприятий (цехов) в регионах республики как новый вид продукции;

«3-4-х слойные марлевые медицинские маски» (повязки), произведённые полностью из местного сырья (ГОСТ 1207-70). Налажено производство со стороны практически всех швейных цехов (в том числе в домашних условиях).

Суммарные производственные мощности предприятий, находящихся в мониторинге, на начало марта превысили 500 тыс. масок в день с возможностью немедленного наращивания более 1,0 млн штук в день и далее 2 млн и выше (в аптечных сетях и санитарных службах страны созданы достаточные запасы медицинских масок).

Со стороны отрасли и местных органов власти предпринимаются меры по дальнейшему расширению бесперебойного производства медицинских масок (3-х сменная работа, увеличены запасы основного сырья – «спанбонда», а также импорт готовых масок, организована сертификация новых производителей со стороны санитарных ведомств, т.п.), а также соответствующими структурами организована система их распределения через аптечные сети, медицинские учреждения и т.п.

gmpnews