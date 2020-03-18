В Госдуме подготовили поправки к законопроекту «Единой России» о госрегулировании цен на лекарства

Документ будет рассмотрен во втором чтении 18 марта

Комитет Государственной Думы по охране здоровья подготовил ко второму чтению поправки в законопроект «Единой России» о праве Правительства России устанавливать предельно допустимые цены на лекарства в период эпидемий. Рассмотрение документа в основном чтении состоится завтра, 18 марта. Об этом сообщил координатор партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее», председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в беседе с ER.RU.

«Только что закончилось заседание комитета по охране здоровья. Ко второму чтению мы будем предлагать изменения, касающиеся надбавок на цены оптовиков, производителей. Этот вопрос сегодня дискутировался. Добавили, что не только в случае угрозы распространения инфекции, но и ее возникновения – это очень важно. И завтра будем выносить на суд Госдумы ко второму чтению», – рассказал парламентарий.

Сегодня этот законопроект нижняя палата парламента одобрила в первом чтении. «Единая Россия» разработала его совместно с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Речь идет о установлении Правительством предельно допустимых цен на лекарственные препараты и медицинские изделия. Мы даем ему такие полномочия при возникновении ЧС, либо при угрозе распространения инфекции, которая может нанести вред здоровью и жизни граждан. Либо если в субъекте РФ на протяжении 30 дней регистрируется повышение цены как минимум на 30 процентов, то регуляторика цены вводится на 90 дней», – уточнил Морозов.

Он также напомнил, что еще в январе и феврале резко увеличились цены на медицинские маски и противовирусные препараты. Обращения от граждан стали поступать к депутатам Госдумы, в Министерство здравоохранения России и Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

«Вячеслав Володин дал указание нашему комитету, комитету по бюджету и налогам, комитету по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству собрать всю информацию, собрать совещание с коллегами из Минздрава, Минпромторга, Росздравнадзора, ФАС, аптечной ассоциации. Мы с ними встретились, проработали ситуацию и поняли, что нужно вводить изменения в законодательство, потому что такая ситуация никого не устраивает», – заявил Морозов.

Комитет Госдумы по охране здоровья также рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении этот законопроект.

er.ru