В Италии начинаются первые в Европе испытания вакцины от 2019-nCoV на животных

Вакцина разработана компанией Takis, сообщает агентство ANSA

Испытания на животных прививки от коронавируса нового типа начнутся в Италии в течение недели. Как сообщает во вторник агентство ANSA, вакцина разработана компанией Takis, и ее тестирование получило разрешение министерства здравоохранения республики.

Как отмечает агентство, это первые испытания в Европе. После них вакцину могут начать уже тестировать на людях.

Как поясняется, вакцина получена на основании фрагмента генетического материала вируса и предусматривает применение технологии электропорации. Она предполагает небольшой электроразряд после внутримускульного введения для облегчения попадания препарата в молекулы и активизации иммунной системы. Первые лабораторные испытания указывают на «сильную реакцию иммунной системы», сообщает агентство со ссылкой на разработчиков.

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