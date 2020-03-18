Китай дал добро на клинические исследования вакцины против COVID-19

В Китае дан старт клиническим исследованиям потенциальной вакцины против COVID-19, сообщает агентство Reuters со ссылкой на публикацию в газете People’s Daily.

Исследования будут проводить ученые из Военно-медицинской академии КНР и биотехнологическая компания из Гонконга CanSino Biologics («КанСино Байолоджикс»).

Исследователям предстоит изучить безопасность вакцины, для чего планируется привлечь 108 здоровых волонтеров в период с 16 марта по 31 декабря.

По заявлению экспертов ВОЗ, должным образом исследованная и одобренная вакцина против коронавируса появится на рынке не ранее середины 2021 года.

Днем ранее в США начались клинические исследования вакцины, разработанной Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний и биотехнологической компанией Moderna («Модерна»).

Илья Дугин

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