Маркетплейс PharmaSpace адаптирован для работы в удаленном доступе

Общемировая тенденция по переходу на удаленный формат занятости была значительно усилена из-за угрозы распространения вируса COVID-19. В этой связи команда PharmaSpace напоминает о доступности одноименного digital-инструмента для максимально эффективной работы без многочисленных встреч, совещаний, переговоров и подписаний договоров — маркетплейса прямых контрактов между фармпроизводителями и аптечными сетями.

Новая интернет-платформа построена на принципе бесконтактного электронного документооборота (ЭДО). Все оферты (предложения) от фармпроизводителей и акцепты (согласие) от аптечных учреждений и их управляющих компаний отображаются в электронном виде. Учет и отчеты для обеих сторон регулярно готовятся виртуально-физическим комплексом PharmaSpace онлайн. К минимуму сведена необходимость командировок, личных переговоров и групповых встреч. Необходимая для отчетности первичная документация в полном объеме и своевременно распечатывается и предоставляется сторонам.

«Очевидные преимущества в сложившейся ситуации — бесконтактность, безрисковость и скорость заключения сделок, оперативность логистики продукции по спецпредложениям от фармпроизводителей к дверям аптек», — подчеркивают в PharmaSpace.

Для начала работы с PharmaSpace нужно оставить заявку на официальном сайте маркетплейса, сотрудники оперативно свяжутся с новым клиентом.

Источник: ГК «Сантэнс»

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