Эксперты фармотрасли оценили достижения и перспективы российских производителей

Международная конференция инновационных технологий и открытий в фармацевтической и медицинской отрасли INOPharma объединила представителей фармацевтической индустрии, медицинской промышленности, власти, институтов развития, образовательных, финансовых и консалтинговых организаций, научного, врачебного и пациентского сообществ.

Фармацевтическая отрасль остается одним из драйверов роста российской экономики. Согласно представленным данным, именно здесь в полной мере реализуются указы президента страны в сфере создания высококвалифицированных рабочих мест, а также разработки и производства высококачественных продуктов на экспорт.

Как отметил на открытии первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб, итоговые показатели программы развития отрасли «Фарма-2020» свидетельствуют о высоком потенциале российской фармацевтики. В минувшем году рост производства лекарственных препаратов превысил 26%. Только в 2019 году, при государственной поддержке, выведено на фармрынок 20 лекарственных препаратов, из них 4 для лечения орфанных заболеваний. Это сложнейшие высокотехнологичные лекарственные средства, которые производят не так много компаний в мире, отметил заместитель главы Минпромторга. В качестве примера он привел препараты экулизумаб и дорназа альфа, отметив, что производитель «Генериум» стал второй компанией в мире, освоившей производство этих молекул.

Всего в рамках «Фармы-2020» было построено 52 новых производственных объекта, 16 из них с участием иностранных компаний. При этом объем инвестиций в отрасль превысил 200 млрд руб. Более 100 международных компаний локализовали в России производство свыше 400 МНН препаратов.

Приоритетные направления развития российской фармотрасли обозначил ректор СПХФУ Игорь Наркевич. По его мнению, «остается еще много нерешенных вопросов — отсутствие отечественного оборудования, недостаточное количество собственных фармсубстанций, вопросы, связанные с трансляцией фундаментальных исследований в производственную и медицинскую практику».

В развитии отечественной фармацевтической индустрии нельзя недооценивать опыт эволюции систем здравоохранения государств с высокими показателями развития, где решением многих проблем становятся диагностика и профилактика, считает генеральный директор АО «Генериум», проф. Дмитрий Кудлай.

В качестве примера создания эффективной модели раннего выявления заболеваний он привел страны Европы и Северной Америки, где созданы необходимые регуляторные условия для внедрения современных инструментов борьбы с детской смертностью и инвалидизацией.

«Пилотный проект неонатального скрининга на первичные иммунодефициты будет запущен в нескольких передовых территориях, в том числе в Калининградской области, — рассказал Дмитрий Кудлай. — В рамках проекта будет проводиться тотальный скрининг всех родившихся детей единственной зарегистрированной в России тест-системой «БиТ-тест», оценивающей функциональную активность и количество B- и Т-лимфоцитов с помощью измерения уровней TREC и KREC методом полимеразной цепной реакции в реальном времени. TREC является маркером созревания Т-клеточного рецептора, а KREC – В-клеточного».

Как подчеркнул глава «Генериума», этот современный метод диагностики поможет своевременно, до начала клинических проявлений, выявить первичные иммунодефицитные состояния, в том числе тяжелые, наладить маршрутизацию пациентов и провести необходимую терапию.

«Внедрение массового скрининга новорожденных будет способствовать снижению младенческой смертности и инвалидизации детского населения. — Успех в этом направлении напрямую зависит от мер государственного стимулирования и воли государства идти по пути снижения младенческой смертности», — заключил Дмитрий Кудлай.

Источник: АО «Генериум»

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