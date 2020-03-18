Roche начала отгрузки в США тест-комплектов для диагностики коронавируса

В компании Roche Diagnostics («Рош Дайагностикс») объявили о начале отгрузок только что одобренной системы cobas для диагностики коронавируса в больницы и справочные лаборатории США, сообщает FierceBiotech.

На этой неделе ожидается прибытие в США 400 тыс. комплектов для диагностики коронавируса методом мазка. В компании сообщили о планах дополнительных поставок тест-комплектов в объеме 400 тыс. единиц в неделю в учреждения, осуществляющие тестирование на территории США.

Неделю назад FDA выдало экстренное разрешение на применение коммерческой тест-системы Roche для диагностики COVID-19.

В первую очередь тест-комплекты поставляются более чем в 30 лабораторий, имеющих необходимое оборудование для начала тестирования с высокой пропускной способностью. В Roche рассказали о предварительно проведенной работе с государственными ведомствами. Это позволило определить лаборатории с наиболее широким географическим охватом и максимальной нагрузкой с точки зрения количества пациентов. В компании отметили, что учреждения здравоохранения могут направлять в эти лаборатории образцы материала пациентов для анализа.

«Нам приходится определять приоритеты для тестирования, поскольку для широкомасштабного тестирования просто не хватает мощностей», – заявил исполнительный директор Roche Северин Шван в интервью Bloomberg News. Топ-менеджер уточнил, что эта ситуация характерна не только для США, но и для всего мира.

По оценке компании, полностью автоматизированный тест может обеспечить получение 384 результатов за 8-часовую рабочую смену при использовании системы cobas 6800 и 960 результатов при использовании более мощной системы cobas 8800. Результаты доступны примерно через 3,5 часа после начала теста.

Татьяна Кублицкая

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