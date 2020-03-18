Pfizer и BioNTech договорились о совместной разработке вакцины против инфекции COVID-19

Компании Pfizer Inc. («Пфайзер Инк.») и BioNTech SE («БайоНТек СЕ») подписали соглашение о намерениях относительно совместной разработки и распространения (во всем мире, за исключением Китая) вакцины на основе иРНК для профилактики инфекции COVID-19, указано на сайте Pfizer.

Компании исполнили договор о передаче материалов и сотрудничестве, что позволило им приступить к совместной работе немедленно. Окончательное согласование финансовых условий сотрудничества и действий по разработке, производству и потенциальной коммерциализации вакцины планируется в течение нескольких недель.

Новое соглашение является расширением договора от 2018 года о партнерстве Pfizer и BioNTech в разработке вакцин на основе иРНК для профилактики гриппа. Основная цель расширенного партнерства – ускорение разработки потенциально первой в своем классе вакцины на основе иРНК для профилактики инфекции COVID-19. Ожидается, что клинические исследования разрабатываемой BioNTech вакцины BNT162 начнутся в конце апреля.

В работе над вакциной против COVID-19 компании намерены использовать свои многочисленные научно-исследовательские центры, в том числе в США и Германии.

Данное соглашение с Pfizer подписано вскоре после того, как BioNTech договорилась с китайской компанией Fosun Pharmaceutical («Фосун Фармасьютикал») о разработке экспериментальной вакцины BNT162 для профилактики инфекции COVID-19 в Китае, отмечает FirstWord Pharma.

Татьяна Кублицкая

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