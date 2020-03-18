«Ростовоблфармация» не согласна с обвинением в нарушении прав льготников

Прокуратура Первомайского района Ростова-на-Дону выдала предписание ГУП РО «Ростовоблфармация» о прекращении нарушения прав граждан в части льготного лекарственного обеспечения.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, больше 50 льготников более месяца не могли получить положенные им медикаменты. В ГУП корреспонденту «ФВ» рассказали свою версию.

20 февраля прокуратура проверила аптеку № 6 по вопросу обеспечения льготников лекарствами по бесплатным рецептам. На момент проверки в журнале учета рецептов на отсроченном обслуживании по федеральной льготе за 2020 год было 57 записей. Из них 15 уже были неактуальны — больные получили препараты, но фармацевт не сделала отметку об этом в журнале. По 37 записям лекарства и тест-полоски были получены аптекой на момент проверки, а больные оповещены о том, что могут забрать их в аптеке. Люди просто не успели дойти и реализовать свое право.

Еще 5 рецептов касались МНН панкреатин 10 тысяч. В аптеку поступил препарат с торговым наименованием «Панкреатин», от которого больные отказались, поскольку настаивали на получении «Креона». И соответствующая отметка в журнале была.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

pharmvestnik