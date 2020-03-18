Депутаты не разрешили доставлять некоторые спиртосодержащие лекарства

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «Об обращении лекарственных средств», разрешающие дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами. Завтра, 19 марта, Госдума рассмотрит закон в третьем чтении.

После второго чтения в тексте законопроекта говорится, что не может осуществляться дистанционная торговля лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецепту, наркотическими и психотропными препаратами, а также спиртосодержащими препаратами с объемной долей этилового спирта свыше 25%.

Данная строчка относится преимущественно к настойкам, пояснила «ФВ» исполнительный директор «Аптечной гильдии» и «НФП» Елена Неволина. Корвалол, валокордин, бальзам Биттнера, настойки пустырника и валерьянки — все это нельзя будет продавать дистанционно, отметила она.

Так же, как и в указе президента о разрешении дистанционной торговли лекарствами, в проекте закона указано, что такую торговлю могут осуществлять аптеки, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности и соответствующее разрешение Росздравнадзора. «Порядок выдачи разрешения на розничную торговлю лекарственными препаратами, осуществляемую дистанционным способом, требования к аптечным организациям, которые могут осуществлять такую торговлю, и порядок ее осуществления, а также правила доставки лекарственных препаратов гражданам устанавливаются Правительством Российской Федерации», – говорится в тексте.

Также во втором чтении депутаты приняли поправку в ч.2 ст.238.1 УК РФ, которая вводит уголовную ответственность за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарств, медицинских изделий и БАД с использованием СМИ или интернета. Такие преступления будут наказываться принудительными работами на срок от четырех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок от четырех до шести лет со штрафом в размере от 750 тыс. до 2,5 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового.

Еще один законопроект, принятый во втором чтении, вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Документ предлагает установить повышенную административную ответственность за продажу фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарств, медизделий и БАД с использованием при совершении этих правонарушений СМИ или интернета, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Для граждан будет ответственность в виде штрафа в размере от 75 тыс. до 200 тыс. руб., для должностных лиц – от 150 тыс. до 800 тыс. руб., для ИП – от 150 тыс. до 800 тыс. руб. или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток, для юрлиц – от 2 млн до 5 млн руб. или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Разница между составом административного правонарушения и уголовным состоит в стоимости фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарств, медизделий и БАД: если стоимость до 100 тысяч руб., то наступает административная ответственность, а если больше этой суммы – то уголовная.

Елена Калиновская

pharmvestnik