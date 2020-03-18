Присутствие препарата в дефектуре у дистрибьютора не помогло поставщику сохранить контракт

Московской компании «Фарм-Сиб», исполнившей тысячи успешных госконтрактов на сумму более 5,7 млрд руб., не удалось добиться отмены решения о включении ее в Реестр недобросовестных поставщиков.

16 марта судья Верховного суда России отказала истцу в передаче его кассационной жалобы на рассмотрение в судебную коллегию по экономическим спорам. Определение опубликовано в федеральной системе arbitr.ru.

Контракт «Поставка лекарственных препаратов для обеспечения нужд Ставропольского края» между ГБУЗ «Городская клиническая больница №2» Ставрополя и ООО «Фарм-Сиб» был заключен в марте 2018 года. По условиям договора компания должна была поставлять медикаменты в соответствии с заявками один раз в месяц, а в случае экстренных заявок в течение 4 часов. Проблемы начались в октябре того же года.

Больница заказала 300 упаковок товара, но в течение месяца их не получила. После этого ГКБ оформила односторонний отказ от исполнения контракта. Когда препарат по второй заявке все же доставили, заказчик отозвал свой отказ. В конце октября снова случился сбой.

«Фарм-Сиб» поставила все медикаменты, кроме одного наименования, ссылаясь на его отсутствие у единственного в стране дистрибьютора. Дефицитную позицию китайского производителя поставщик предложил заменить товаром российского производства. 31 октября поставка была осуществлена, но больница от нее отказалась, а в ноябре снова затребовала китайский препарат. Поставщик предоставил письмо от дистрибьютора о том, что позиция находится в дефектуре до конца 2018 года, и предложил расторгнуть контракт только в части этой позиции. Больница решила в одностороннем порядке отказаться от партнерства целиком.

15 января 2019 года УФАС Ставропольского края внес «Фарм-Сиб» в Реестр недобросовестных поставщиков. Компания пыталась обжаловать это решение в Арбитражном суде Ставропольского края, но получила отказ. Апелляционная и кассационные жалобы также не дали результата. Судебные инстанции были единодушны: поставщик свои обязательства не исполнил, больница правомочно расторгла контракт, УФАС обоснованно внес поставщика в стоп-лист.

По данным Rusprofile.ru, «Фарм-Сиб» работает на рынке с 2005 года, выступала поставщиком в 27,8 тыс. государственных контрактов на общую сумму 5,7 млрд руб. Основной заказчик — Департамент здравоохранения Москвы.

Екатерина Погонцева

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