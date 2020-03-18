Закон о заморозке цен на лекарства во время эпидемий принят во втором чтении

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в ст.60 ФЗ-61 и ст.39 ФЗ-323, позволяющие зафиксировать цены на лекарства, которые не входят в перечень ЖНВЛП. Завтра, 19 марта, закон будет рассмотрен в третьем чтении.

Законопроект наделяет правительство полномочиями установить предельные отпускные цены производителей, предельные размеры оптовых и размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарства, которые не входят в перечень ЖНВЛП.

Кабинет министров сможет это сделать в трех случаях. Во-первых, в условиях чрезвычайной ситуации, во-вторых, при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих. В-третьих, если в течение 30 календарных дней после принятия Правительством решения о проведении мониторинга розничных цен на лекарства не из перечня ЖНВЛП будет выявлен рост розничных цен на указанные препараты на 30% и более.

Перечень лекарственных препаратов, не включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и порядок его формирования определяются Правительством Российской Федерации.

В течение 90 календарных дней со дня утверждения Правительством этого перечня не допускаются реализация и отпуск включенных в него лекарстве по ценам, превышающим предельные отпускные цены производителей, предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на указанные лекарственные препараты с учетом налога на добавленную стоимость.

Елена Калиновская

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