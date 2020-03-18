BioNTech получила 50 млн долл. на разработку вакцины против Covid-19 от Fosun Pharma

Компании будут проводить клинические исследования вакцины BNT162 в Китае. В рамках сотрудничества Fosun купит акции немецкой компании на сумму 50 млн долл. США, а впоследствии поэтапно заплатит еще до 85 млн долл.

В отдельном заявлении немецкая компания объявила о планах начать клинические исследования в апреле текущего года и в дальнейшем приступить к глобальным исследованиям в Европе (сначала в Германии), а также в США и Китае.

Fosun получает права на маркетинг вакцины в Китае. В свою очередь, BioNTech рассматривает варианты в других странах.

Илья Дугин

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