Массовый запуск производства марлевых масок вызвал дефицит сырья

Запуск производства марлевых масок в нескольких регионах страны создал новый дефицит — медицинской марли, а также привел к увеличению цены на нее на 12%. Об этом «ФВ» рассказали в пензенском АО «Фармация».

Начиная с прошлой недели несколько регионов заявили о запуске производства многоразовых гигиенических марлевых масок в связи с невозможностью приобрести их у производителей. По этому пути первыми пошли в Пензенской области. Вчера примеру последовали республики Удмуртия и Башкирия (в Уфе маски шьют мастера ГУП Башкирские художественные промыслы «Агидель»).

Приобрести марлю стало гораздо сложнее, к тому же ее стоимость за два дня выросла с 10,80 до 14,60 рублей за метр. И это, судя по всему, не предел.

На Кинешемской прядильно-ткацкой фабрике (Ивановская область) корреспонденту «ФВ» сообщили, что до 1 мая не принимают новые заказы. Вся их медицинская марля, которая производится в соответствии с ГОСТом, сейчас идет в рамках исполнения госконтракта. Приобрести свободно можно продукцию другой плотности. Правда, цену на нее назвать затруднились — она пересматривается и будет известна во второй половине дня.

Екатерина Погонцева

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