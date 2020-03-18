Антимонопольное ведомство США отложит рассмотрение сделок по M&A из-за коронавируса

Антимонопольный департамент Минюста США выступил с заявлением о том, что компаниям, ожидающим окончательное решение по сделкам по слияниям/поглощениям (M&A), придется подождать еще 30 дней, сообщает Bloomberg. Это вызвано нарушениями графика работы на фоне коронавируса.

Федеральная торговая комиссия США (FTC) также объявила о продлении процесса в случае необходимости.

Это касается в том числе сделки между компаниями AbbVie Inc («ЭббВи») и Allergan («Аллерган»), сумма которой составляет 63 млрд долл.

Как отметили в FTC, задержка вызвана тем, что из-за связанных с коронавирусом ограничений компаниям будет сложно в срок предоставить необходимые документы и обеспечить интервью с персоналом.

Рассмотрение сделок по M&A антимонопольным ведомством занимает более года. После того, как компании представят в FTC или Минюст все необходимые документы, у ведомств есть 30 дней, чтобы одобрить или отклонить сделку.

Илья Дугин

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