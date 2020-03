Элотузумаб зарегистрирован для терапии ММ в комбинации с помалидомидом и дексаметазоном

Компания Bristol-Myers Squibb зарегистрировала в России второе показание для иммуноонкологического препарата элотузумаб.

Согласно обновленной инструкции по применению препарат может быть назначен в комбинации с помалидомидом и дексаметазоном для лечения пациентов с множественной миеломой, прошедших не менее двух курсов терапии, включая терапию леналидомидом и ингибитором протеасом.1

Элотузумаб+помалидомид+дексаметазон – это первая тройная комбинация, одобренная для лечения рефрактерной множественной миеломы у пациентов, получивших леналидомид и ингибитор протеасом.

Одобрение нового показания было основано на результатах исследования ELOQUENT-3. Это рандомизированное исследование II фазы, в котором исследуемая группа получала тройную комбинацию элотузумаб+помалилдомид+дексаметазон, а контрольная группа – двойную комбинацию помалилдомид+дексаметазон.

Элотузумаб вводился внутривенно в дозе 10 мг/кг каждую неделю в течение первых 2 циклов и 20 мг/кг каждые четыре недели в 3-м и последующих циклах.

Результаты исследования ELOQUENT-3 показали, что добавление элотузумаба к помалидомиду и дексаметазону достоверно увеличивает выживаемость без прогрессирования (ВБП). ВБП составила 10,3 месяца в группе элотузумаба и 4,7 месяца в контрольной группе; снижение риска прогрессирования заболевания составило 46% (НR 0,54; 95% CI: 0,34-0,86; Р=0,0078).2

Общая частота ответов составила 53,3% в группе элотузумаба по сравнению с 26,3% в контрольной группе.2

По данным промежуточного анализа при минимальном сроке наблюдения 18,3 месяца, общая выживаемость за 18 месяцев в группе элотузумаба составила 68% и 49% в контрольной группе (HR 0,54; 95% CI: 0,30-0,96).3

Связанные с лечением нежелательные явления 3–4-й степени были сопоставимы между группами пациентов, получавших тройную комбинацию с элотузумабом, и контрольной группой.2

1. Инструкция по медицинскому применению препарата ЛП 004241-190220.

2. Dimopoulos MA, et al. N Engl J Med. 2018;379:1811–1822.

3. Dimopoulos MA, et al. Poster Presentation at EHA 2019. Poster PS1370.

689RU2001698-01

Источник: Bristol-Myers Squibb

pharmvestnik