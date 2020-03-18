Депутаты предложили снизить до 5% вознаграждение аптекам по маркетинговым контрактам

17 марта группа депутатов представила в Госдуму законопроект, которым предлагается внести поправки в ФЗ «Об обращении лекарственных средств» в части организации розничной торговли лекарственными препаратами. Документ размещен на сайте sozd.dumaru.

Законопроектом предлагается урегулировать взаимоотношения между хозяйствующими субъектами, осуществляющими розничную торговлю лекарственными препаратами, и поставщиками лекарств.

«В настоящее время производители, по оценке экспертов, выплачивают от 10 до 30% от стоимости поставленных в аптеки лекарственных препаратов в качестве дополнительного вознаграждения аптечным сетям за продвижение своих лекарственных препаратов, что затрудняет финансирование разработок новых и инновационных лекарственных средств, проведение клинических исследований и модернизации производственных площадей», – указано в пояснительной записке.

Депутаты считают, что неурегулированные отношения в данной сфере приводят к удорожанию лекарств для потребителей.

Разработчики законопроекта предлагают установить совокупный размер вознаграждения, выплачиваемый аптечным сетям в связи с приобретением ими лекарств, и платы за оказание услуг по их продвижению не более 5% от цены приобретенных препаратов.

Кроме того, законопроектом устанавливается положение, согласно которому выплата вознаграждения аптечным сетям в связи с приобретением ими лекарственных препаратов из Перечня ЖНВЛП запрещается.

Елена Сидорова

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