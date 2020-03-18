Продажа в интернете фальсифицированных лекарств грозит лишением свободы сроком до шести лет или штрафом до 6 млн рублей

Депутаты Госдумы приняли 18 марта во втором чтении изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, устанавливающие ответственность за продажу в интернете контрафактных, фальсифицированных и недоброкачественных лекарств, медизделий и БАДов. Одновременно во втором чтении принят законопроект, легализующий дистанционную торговлю безрецептурными препаратами. Депутаты Госдумы приняли 18 марта во втором чтении изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, устанавливающие ответственность за продажу в интернете контрафактных, фальсифицированных и недоброкачественных лекарств, медизделий и БАДов. Одновременно во втором чтении принят законопроект, легализующий дистанционную торговлю безрецептурными препаратами.

Поручение о нормативном закреплении ответственности за распространение через онлайн-ресурсы контрафактных лекарств дал президент Владимир Путин, подписавший 17 марта указ о разрешении интернет-торговли безрецептурными препаратами.

Предложенные за онлайн-продажу лекарств и медизделий санкции оказались жестче уже обозначенных в тематических статьях УК и КоАП РФ.

Действующим российским законодательством предусмотрено уголовное наказание за производство и сбыт лекарств, медизделий и БАДов с незарегистрированными фармсубстанциями в крупном размере. Такие действия грозят принудительными работами или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет или штрафом 0,5–2 млн рублей. Принятые во втором чтении поправки в УК предусматривают, что продажа той же номенклатуры через интернет будет грозить лишением свободы на срок от 4 до 6 лет или штрафом от 0,75 млн до 2,5 млн рублей.

КоАП дополняется положением, вводящим штраф за продажу в интернете фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных лекарств и медизделий и фальсифицированных БАДов в размере 70–200 тысяч рублей для граждан, 150–600 тысяч – для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, 2–6 млн рублей – для юрлиц либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. Производство, реализация или ввоз таких товаров караются штрафом до 5 млн рублей.

В обоих кодексах есть исключение: санкции не коснутся случаев, когда медизделия и лекарства не производятся в России, их сбыт и ввоз допускается законодательством или эти продукты рекомендованы к применению ВОЗ.

Правоохранительными органами выявлено около 700 интернет-ресурсов, включая ресурсы с бесплатными объявлениями и соцсети, предлагающие к продаже рецептурные лекарства, психотропные и наркотические препараты.

В третьем чтении поправки планируется рассмотреть 19 марта вместе с принятым во втором чтении законопроектом, разрешающим дистанционную торговлю лекарствами. Возможность онлайн-продажи и доставки препаратов должна стать легальной с 1 июля 2020 года.

Легализация продажи рецептурных лекарств, на чем настаивали пациентские сообщества и профессиональные ассоциации, пока не рассматривается. Но в Думе вернутся к обсуждению этого вопроса, когда заработают электронные рецепты, сказал депутат Александр Петров.