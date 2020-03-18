Мурашко и Мантуров проконтролируют осуществление иностранных инвестиций

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил новый состав Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. Среди прочих в состав комиссии вошли министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Возглавил правительственную комиссию Михаил Мишустин, в состав также включен вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве деятельность Федерального медико-биологического агентства.

Правительственная комиссия была организована «для контроля за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Среди задач комиссии – предварительное согласование сделок, «влекущих за собой установление контроля иностранного инвестора или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение», а также «согласование установления контроля иностранного инвестора или группы лиц над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение, или отказ в данных согласованиях».

В начале марта 2020 года Михаил Мурашко и Денис Мантуров также вошли в состав комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики. Основной целью организации станет разработка мер по развитию финансового сектора и отдельных отраслей экономики страны, в том числе в условиях распространения коронавируса.

Параллельно заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин стал членом президиума рабочей группы по содействию реализации новых инвестиционных проектов, а другой замглавы Минздрава – Владимир Уйба – вошел в состав Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.