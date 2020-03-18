СП проверит организацию лекобеспечения в 2020 году

Счетная палата (СП) РФ опубликовала годовой отчет, в котором обозначила планы на нынешний год, в том числе по здравоохранению. Куратору этого направления зампреду СП РФ Галине Изотовой предстоит проанализировать эффективность бюджетных расходов на организацию первичной медико-санитарной помощи, в том числе доступность лекарственного обеспечения. В 2019-м аудиторы зафиксировали высокий риск списания одних препаратов на фоне перебоев закупок других.

«Учитывая значительные товарные запасы лекарственных препаратов, существовала вероятность их неиспользования до истечения срока годности и, как следствие, возможное их списание. Такая ситуация создавала риски неэффективного использования федеральных средств», – говорится в отчете СП.

До декабря 2019 года по предложению аудиторов проводилось перераспределение препаратов, «что не допустило их списания и тем самым сэкономило средства федерального бюджета». О каких именно лекарственных средствах идет речь, не уточняется, но известно, что в их числе были иммунобиологические препараты.

Ранее Генпрокуратура отчитывалась о том, что в 2019 году в 42 регионах были зафиксированы перебои с поставкой лекарств. По данным ведомства, не состоялись 75 тысяч аукционов, то есть каждая четвертая закупка. «Мы видим, что во многих субъектах РФ не вовремя организуются соответствующие процедуры по покупке, аукционы не вовремя проводятся. Нет достаточно хорошо налаженной системы информации даже в рамках одного региона», – говорил летом 2019 года президент Владимир Путин.

Усложнил ситуацию и порядок расчета начальной максимальной цены контракта (НМЦК) . Из-за неясностей в порядке применения референтных и средневзвешенных цен на лекарства только в первом полугодии были сорваны 25% объявленных аукционов.

В конце 2019 года был утвержден приказ Минздрава РФ №1064н, описывающий правила расчета НМЦК, который, впрочем, существенно не меняет прежний порядок. Начальная цена по-прежнему будет устанавливаться как минимальная из рассчитанных по четырем существующим методикам.