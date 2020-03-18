В феврале 2020 года в России снизился выпуск антибиотиков, сывороток и вакцин в ампулах

Россия в феврале 2020 года увеличила производство лекарственных препаратов и лейкопластырей, однако снизила выпуск антибиотиков, сывороток и вакцин, об этом свидетельствуют данные Росстата.

Статистическое ведомство опубликовало данные о промышленном производстве в России в январе-феврале. Согласно им, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в феврале текущего года увеличилось на 17,4% по сравнению с февралем 2019 года, а темп прироста в январе-феврале составил 10,1% в годовом выражении.

С точки зрения отдельных категорий товаров, разнонаправленную динамику показало производство отдельных фармацевтических субстанций. В частности, выпуск лизина, глутаминовой кислоты, фосфоаминолипидов и ряда других товаров этой категории (она имеет наибольший вес в производстве фармсубстанций) в феврале выросло на 14,5% по сравнению с февралем прошлого года — до 638,6 тонны.

Производство антибиотиков сократилось на 34,3%, до 27,2 тонны, а выпуск провитаминов, витаминов и их производных остался на уровне февраля прошлого года (23,19 тонны). Резко выросло производство гликозидов и алкалоидов растительного происхождения — в 138 раз, до 13,8 тонны с 0,1 тонны.

Положительную динамику продемонстрировало производство лекарственных препаратов: оно повысилось на 24% в стоимостном выражении — до 35,2 миллиарда рублей. Разнонаправленной оказалась и динамика среди материалов, которые применяются в медицинских целях.

Так, выпуск сывороток и вакцин в ампулах упал в 5,1 раза (до 721,7 тысячи ампул), в дозах — на 20,8% (до 868,3 миллиона доз). Производство перевязочных материалов и аналогичных изделий, пропитанных или покрытых лекарственными средствами, уменьшилось на 3,8% — до 22,3 миллиона упаковок. Вместе с тем выпуск клейких перевязочных материалов в феврале увеличился на 25,2%, составив 25,8 миллиона упаковок, а диагностических реагентов — на 5,1%, до 3,07 миллиона упаковок.

gmpnews