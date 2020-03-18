Удмуртия начала собственное производство медицинских масок на фоне их дефицита

Удмуртская компания «Локомотив» намерена ежедневно выпускать по 120 тыс. медицинских масок, заняв до 10% российского рынка, сообщил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев.

«У нас в республике оперативно организовано производство масок медицинских компанией ООО «Локомотив». Ежедневный объем производства 120 тыс. штук, это порядка 8-10% ежедневного производства в Российской Федерации», — сказал Лашкарев на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством премьер-министра Удмуртии Ярослава Семенова в среду.

Он добавил, что в течение нескольких дней маски будут направлены в республиканское ГУП «Аптеки Удмуртии», через которые они будут также распространяться в медицинские и социальные организации.

«Помимо масок компанией производятся костюмы одноразовые, совместно с Минздравом сформируем его полную комплектность — там необходимы очки, бахилы высокие и так далее. Тоже фактически будем готовы на этой неделе иметь техническую возможность к поставке», — отметил Виктор Лашкарев.

Он сообщил также, что в Удмуртии нет производства дезинфицирующих растворов, но в республике планируют его организовать. По его словам, на текущей неделе совместно с компанией «Удмуртспиртпром» будет разработана их рецептура.

interfax-russia