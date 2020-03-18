В Биотехнопарке Кольцово будет создано производство артемизинина и артемизининовой кислоты BIOCAD начал разработку мРНК-вакцину против коронавируса » «Вектор» приступает к тестированию вакцин против коронавируса на лабораторных животных Ученые центра «Вектор» начали испытания вакцины против коронавируса: сибирские вирусологи уже изготовили 13 вариантов вакцины. «Данные прототипы созданы. Мы уже сейчас приступаем к тестированию на лабораторных животных. С целью оценки их эффективности и безопасности! Уже в июне мы планируем представить 1-2 варианта, которые покажут наилучшие результаты», — рассказал заведующий лабораторией Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ильназ Иматдинов. Вакцину разрабатывают в круглосуточном режиме. Ученые уже работают с реальными штаммами вируса, проводят всестороннее изучение и формируют базу для тестирования вакцины. Здесь же в «Векторе» создали тест-систему, ее сегодня отправляют не только в российские регионы, но и в другие страны. Ученые утверждают, не смотря на то, что вирус может мутировать — в улучшении она не нуждается. Результаты – точные. gmpnews