В Биотехнопарке Кольцово будет создано производство артемизинина и артемизининовой кислоты

На очередном заседании Совета по инвестициям Новосибирской области 17 марта были одобрены три новых масштабных инвестпроекта, среди которых «Организация производства артемизинина и артемизининовой кислоты» (ООО «Сиббиотех», Кольцово). Министерству экономического развития Новосибирской области рекомендовано включить инвестпроекты в государственный реестр инвестиционных проектов Новосибирской области.

«Сиббиотех» является резидентом Биотехнопарка в Кольцово и членом Ассоциации «БиоФарм». Компания проводит научные исследования и разработки в области биотехнологии, производит фармацевтические компоненты для инновационных препаратов.

Целью указанного проекта ООО «Сиббиотех» является создание производства и продажи на экспорт противомалярийных лекарств из сибирского сырья. Продукцией должны стать артемизинин и артемизининовая кислота, являющиеся основными фармацевтическими компонентами противомалярийных препаратов. Производство имеет высокий экспортный потенциал.

План объёмов производства – не менее 7,5 т артемизинина и 1,5 т артемизининовой кислоты в год.

Запуск производства запланирован на октябрь 2021 г., выход на проектную мощность – апрель 2022 г. Общий объём инвестиций оценивается в 671,2 млн руб. Источники финансирования – льготный кредит Фонда развития промышленности, кредитные банковские средства и вклад учредителя.

На предприятии будет создано 61 высокотехнологичное рабочее место со средней зарплатой в 66,5 тыс. руб. в 2024 году. Бюджетная эффективность проекта – 238 млн руб. налоговых поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области за 2021-2029 гг.

В рамках мер оказания государственной поддержки инвестор запросил предоставление земельного участка площадью 2 га на территории Биотехнопарка Кольцово, а так же предоставление налоговых льгот, субсидий, государственных гарантий по кредиту в Фонд развития промышленности по программе «Проекты развития».

gmpnews