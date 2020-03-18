Sanofi предложила для лечения коронавируса противомалярийный препарат Plaquenil

Французская компания Sanofi предложила Правительству Франции несколько миллионов доз противомалярийного лекарственного средства Plaquenil (hydroxychloroquine, гидроксихлорохин), которое может быть эффективно в лечении нового коронавируса COVID-19. По данным компании, препарата должно хватить на 300 000 пациентов, сообщает Le Monde.

Согласно приведённой информации, данные испытаний считаются «многообещающими» для пациентов с COVID-19. Компания подчеркивает готовность своей исследовательской группы работать с французскими органами здравоохранения «для подтверждения этих результатов».

Некоторые эксперты призывают к осторожности при отсутствии дальнейших исследований, поскольку побочные эффекты могут быть достаточно серьезными, особенно в случае передозировки.

Plaquenil используется уже в течение десятилетий при аутоиммунных заболеваниях, таких как волчанка или ревматоидный артрит.

Согласно исследованию, проведенному французскими исследователями на 24 пациентах с коронавирусом, через шесть дней после начала приема препарата Plaquenil вирус исчез у трех четверти людей, принявших участие в исследовании.

«Я принял к сведению результаты и дал разрешение, чтобы как можно скорее было начато более масштабное испытание другими группами на большем числе пациентов», — сказал во время телефонной пресс-конференции министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

gmpnews