В Узбекистане разрешили оборот каннабиса в промышленных целях

В Узбекистане демонополизируется еще одна сфера – культивирование и оборот отдельных наркотикосодержащих растений (ЗРУ–612 от 17.03.2020 г.).

Как передает norma.uz, до настоящего времени культивирование и оборот наркотикосодержащих растений в Узбекистане являлись государственной монополией. Культивированием могли заниматься только госпредприятия и только в научных целях.

Однако отдельные наркосодержащие растения, например, каннабис широко используются в промышленности. Некоторые его сорта применяются в качестве фармацевтического сырья (каннабидиол), задействуются в топливной, текстильной, легкой (конопляное масло), бумажной, строительной и других отраслях.

В Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» и Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии, внесли поправки:

Культивирование, ввоз (вывоз), переработка, хранение, реализация (отпуск), приобретение и перевозка растения каннабис с содержанием наркотического средства тетрагидроканнабинол до 0,2 процента в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, разрешается юридическим лицам на основании лицензии на данный вид деятельности, выданной в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Сорта растения каннабис, разрешенного к культивированию и обороту в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, условия их культивирования и оборота определяются Кабинетом Министров Республики Узбекистан

Закон вступил в силу 18 марта 2020 года.

gmpnews