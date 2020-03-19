«Цитомед» инвестировал в Ondoc еще $1 млн

Онлайн-сервис для пациентов и врачей Ondoc впервые частично раскрыл информацию об объеме полученных проектом инвестиций. Фармкомпания «Цитомед», которой принадлежит 24% в управляющей сервисом компании «Медкарта», вложила в Ondoc $1 млн, дополнительно к уже инвестированным на старте $2 млн.

Ondoc стал окупаемым, объявил гендиректор сервиса Александр Константинов: «Поэтому полученные средства пойдут на развитие команды, международные проекты, улучшение качества продукта и пользовательского опыта, а также развитие новых направлений».

Ondoc связывает клиники, страховые компании и пациентов. Сервис управляется ООО «Медкарта», завершившем 2018 год с выручкой 23 млн рублей и убытком 11,3 млн рублей. Компания на 51% принадлежит гендиректору Александру Константинову, на 24% – АО МБНПК «Цитомед», на 12% – Владиславу Чернышеву, на 11% – Павлу Хромову, еще на 2% – Дмитрию Звереву.

АО «Медико-биологический научно-производственный комплекс «Цитомед» основано в 1989 году в Санкт-Петербурге Александром Хромовым. Разрабатывает и производит лекарственные препараты, используемые в педиатрии, урологии и дерматологии под брендами Вартоцид, Простатилен, Тимоген, Цитовир-3. Производственные площадки находятся в Санкт-Петербурге и Финляндии. Хромов возглавляет также совет директоров петербургской фармкомпании «Вертекс», принадлежащей, как сообщал сам предприниматель Vademecum, его родственникам и друзьям.