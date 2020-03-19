Близкие к Аркадию Ротенбергу структуры вошли в проект по производству тестов на COVID-19

Компания «Медпромресурс» станет основным поставщиком российско-японских тестов на выявление COVID-19, получивших 19 марта 2020 года регудостоверение Росздравнадзора, сообщили Vademecum в курировавшем разработку Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Долю в 50% «Медпромресурса» 16 марта выкупило ООО «Генетические технологии», 33,3% которого принадлежат УК «Эвокорп», управляющей частью активов Аркадия Ротенберга. Представители бизнесмена свою причастность к проекту опровергают.

«Компания «Медпромресурс» создана для продвижения новой российско-японской диагностической системы для выявления коронавируса COVID-19, получившей одобрение Росздравнадзора для применения на территории РФ. В настоящий момент ООО «Медпромресурс» осуществляет организацию производства портативных лабораторий, реагентов и других элементов диагностической системы на предприятиях, являющихся участниками Российского союза промышленников и предпринимателей. Система будет использоваться для диагностики коронавируса COVID-19 как в России, так и за ее пределами», – сообщили Vademecum в РФПИ.

ООО «Генетические технологии» стали владельцами доли в 50% «Медпромресурса» 16 марта 2020 года. Две трети компании принадлежат Алексею Козлову – члену правления ООО «Сибур», владеющему вместе с основателем ГК «Мать и Дитя» Марком Курцером генетической лабораторией «Эвоген». Оставшаяся треть ООО «Генетические технологии» через ЗПИФ «Дельта» принадлежит УК «Эвокорп» Максима Викторова. До марта 2018 года «Эвокорп» через ЗПИФ управляла девелоперской компанией «РГ-Девелопмент», основанной Аркадием Ротенбергом. Сейчас «Эвокорп» управляет некоторыми активами семьи предпринимателей, включая 100% ФК «Сочи» Бориса Ротенберга (через ЗПИФ «Атлас») и 16% «Газпром Бурение» Игоря Ротенберга (через ЗПИФ «Оскар»).

Представители Аркадия Ротенберга свое участие в проекте опровергли: «Ни компании Ротенбергов, ни сами Ротенберги не имеют отношения к компании «Медпромресурс» и ее акционерам и не являются её бенефициарами. Так же Ротенберги не являются бенефициарами компании «Эвокорп».

Остальные 50% «Медпромресурса» принадлежат K.K. Mirai Genomic – «дочке» японской компании Dnaform, основанной выходцами из одного из крупнейших научно-исследовательских институтов страны RIKEN. В сентябре 2019 года K.K. Mirai Genomics заключила договор с фарммедкластером Республики Татарстан на 2,5 млрд рублей о локализации в Казани производства экспресс-тестов на известные типы вирусов гриппа под собственным брендом Lifering. На своем сайте K.K. Mirai Genomics продвигает портативные мини-лаборатории для проведения экспресс-анализов на инфицирование вирусом гриппа А и B с помощью метода SmartAmp.

Департамент здравоохранения Москвы 14 марта 2020 года закупил у «Медпромресурс» 100 тысяч на тот момент не зарегистрированных в России диагностических систем для выявления COVID-19. Тест-система, созданная в сотрудничестве с «дочкой» японской Dnaform K.K. Mirai Genomics на основе метода изотермальной молекулярной диагностики Smart Amplification Process, будет выпускаться в двух форматах – для стационарных лабораторий и в портативном варианте, в виде небольшого чемодана. В локализацию производства тестов в России вложился РФПИ, сумма инвестиций в проект не раскрывается.

До этого момента в России были зарегистрированы две тест-системы для обнаружения COVID-2019 – «Вектор-ПЦРрв-2019-nCoV-RG» производства ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора и «АмплиТест SARS-CoV-2» разработки ФГБУ «ЦСП» Минздрава РФ, а также система и «Вектор-OneStepПЦР-CoV-RG» для контроля результатов первичного теста.

Помимо них, собственные тесты разрабатывают компании «Тестген», «ДНК-Технологии», Научно-исследовательский институт микробиологии Министерства обороны РФ, НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ и АФК «Система».

Фото: nefregaz.ru

vademec